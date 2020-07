Wall Street ringrazia la Fed e chiude positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in rialzo per Wall Street, che trova un assist nella Fed, che ha confermato il mantenimento della politica accomodante per tutta la durata della pandemia. Iltermina a 26.540 punti; giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 3.258 punti. Sale il(+1,24%); come pure, positivo l'(+0,98%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,13%),(+2,02%) e(+1,50%).Tra i(+2,45%),(+2,41%),(+2,19%) e(+2,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,83%.Affonda, con un ribasso del 2,64%.Crolla, con una flessione del 2,38%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,78%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,33%),(+5,50%),(+5,20%) e(+4,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -8,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,14%.