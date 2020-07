Borse asiatiche colpite da pessimismo. Alla deriva Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) -, che hanno scontato una serie di dati macro negativi, a partire dal PIL degli Stati Uniti, e l'accelerazione dei contagi di coronavirus in vari Paesi del mondo. Queste indicazioni hanno contribuilanciato anche i risultati positivi annunciati da diverse società tecnologiche ed il dato positivo del PMI cinese.Lachiude una seduta di passione, con ilche accusa una discesa del 2,57%, portando avanti la scia ribassista di sei cali consecutivi avviata il 22 di questo mese, mentre il Topix ha ceduto il 2,67%. Incerta anche(-0,73%).Meglio le borse cinesi che, complici i dati del PMI manifatturiero, incassano un leggero vantaggio: Shanghai segna un +0,18% eun +0,74%. Più cauta(-0,05%).Procedono fiacche le altre borse che chiuderanno più tardi le trattazioni, come(-0,12%) e(-0,42%). Chiuse per festività le piazze diSui livelli della vigilia(-0,13%); depresso(-2,31%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,1%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,42%.Il rendimento dell'scambia allo 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari al 2,95%.