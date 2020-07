Coronavirus, Commissione Ue: conclusi colloqui esplorativi con Sanofi per vaccino anti Covid

Sanofi

(Teleborsa) - Laha concluso colloqui esplorativi conper l'acquisto di un potenzialecontro la COVID-19. Il contratto previsto con la società farmaceutica consentirebbe a tutti gli Stati membri dell'UE di acquistare il vaccino.È previsto che, non appena sia dimostrata la sicurezza e l'efficacia contro ladi un vaccino, la Commissione disponga di un quadro contrattuale per acquistarne, per conto di tutti gli Stati membri. La Commissione, assicura in una nota, prosegue intense discussioni con altri produttori di vaccini."La Commissione europea fa tutto il possibile per garantire ai cittadini europei un rapido accesso a un vaccino sicuro che li protegga dal coronavirus – ha dichiarato la Presidente della Commissione Ue,– Il risultato raggiunto oggi con la società Sanofi è un primo tassello importante della più ampia strategia dell'UE sui vaccini. Altri seguiranno presto. Le discussioni con diverse altre società sono in una fase avanzata. Pur non sapendo attualmente quale sarà infine il vaccino più efficace, l'Europa investe in undipromettenti, basati su vari tipi di tecnologie. In questo modo aumentano le nostre possibilità di ottenere rapidamente un rimedio efficace contro il virus. Un vaccino è un bene veramente globale. Ci impegniamo a contribuire a garantire l'accesso al vaccino anche ai paesi più vulnerabili, affinché possano trovare una via d'uscita dalla crisi attuale."I colloqui esplorativi conclusisi in data odierna sono intesi a consentire la conclusione di un accordo preliminare di acquisto da finanziare tramite loper ildi, che dispone di fondi destinati alla costituzione di un portafoglio di potenziali vaccini con profili diversi e prodotti da società diverse.