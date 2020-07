Coronavirus, si conferma la risalita dei contagi

(Teleborsa) - Resta relativamente alto il numero didiin Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi accertati sono stati 379 (ieri erano stati 386), secondo i dati deldellaLesono 9 (ieri erano state 3). Ieffettuati sono stati 68.444, quasi 7 mila in più rispetto alla giornata di ieri. I nuovi casi si registrano soprattutto in Veneto (+117) e in Lombardia (+77). Laè l'unica regione a non aver registrato contagi.Tornano a diminuire i pazienti inche in 24 ore passano da 47 a 41 (-6). Calano anche icon sintomi (-32), che sono ora 716. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.665 (+230), gli12.422 (+192). I dimessi e guariti sono 199.974 (+178). I casi totali sono ora 247.537, i deceduti 35.141."Persiste unadel virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, talvolta associati all'importazione di casi da Stati esteri. Il numero di nuovi casi di infezione sebbene rimanga nel complesso contenuto mostra una tendenza all'aumento", si legge nelcondotto da Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute.Nello stesso rapporto si ribadisce la necessità di rispettare laper coloro che rientrano danei quali sono previste misure quarantenari o sono stati individuati come contatti stretti di un caso accertato. "In caso contrario – si avverte nel monitoraggio – nelle prossime settimane, potremmo assistere ad un aumento rilevante nel numero di casi a livello nazionale".A livello nazionale, si osserva un aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con, sebbene sia maggiore ad 1 nel suo intervallo di confidenza maggiore., infine, segnalano che la situazione, sebbene non sia considerata critica, "mostra dei segnali che richiedono una particolare attenzione".