In calo la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

energia

beni industriali

sanitario

Apple

Chevron

Caterpillar

Boeing

Travelers Company

Facebook

Apple

Amazon

Charter Communications

Xilinx

Wynn Resorts

Alphabet

Gilead Sciences

(Teleborsa) - A Wall Street, ilè in calo (-1,02%) e si attesta su 26.045 punti; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.226 punti.In frazionale progresso il(+0,25%); leggermente negativo l'(-0,28%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,67%) e(+0,48%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,30%),(-1,88%) e(-1,67%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+6,46%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,76%.Crolla, con una flessione del 3,43%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,82%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,79%.Tra i(+7,62%),(+6,46%),(+3,82%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,51%.In caduta libera, che affonda del 5,24%.Pesante, che segna una discesa di ben -5 punti percentuali.