In rosso il comparto telecomunicazioni in Italia (-1,42%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

grande capitalizzazione

Inwit

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo l', che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 9.243,9 in calo dell'1,42%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 251, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 3,76%.