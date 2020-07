Patuanelli: "Governo al lavoro per stimolare la domanda"

Whirlpool

(Teleborsa) - "Il, perché in questo momento le attività produttive sono aperte, ma producono per il magazzino, perché se nessuno compra si produce per il magazzino. Quindi stiamo valutando insieme agli altri ministri una misura impegnativa e di forte stimolo alla domanda".A dirlo è il ministro dello Sviluppo economicoa margine di un incontro pubblico organizzato da Confindustria a Genova, aggiungendo che sono allo studio "alcune misure specifiche a sostegno del turismo e della ristorazione"."Credo che ripensare dida un lato e inutile dall'altro, credo che bisogna dare la possibilità di vendere alle attività che producono", ha poi aggiunto.Sulla situazione diche ha confermato la chiusura dello stabilimento di Napoli al 31 ottobre , il ministro ha ribadito che mantenerema che "assieme a Invitalia abbiamo fatto un, non possiamo permetterci di stare senza un'alternativa"."Stiamo lavorando con gruppi di eccellenza assoluta, non con imprese diciamo improvvisate - ha aggiunto il ministro - come purtroppo qualche volta è successo in passato. Quando parliamo di Adler group e Htl parliamo di eccellenze, sono dimensionalmente molto solidi e riconosciuti, presenti da molto tempo".