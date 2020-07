RCS Mediagroup, risultati semestre in calo ma prosegue trend riduzione debito

RCS Mediagroup

(Teleborsa) -, la holding che controlla il Corriere della Sera, ha chiuso il primo semestre con unaa fronte dìi un utile di 38,4 milioni del primo semestre 2019. La variazione riflette l'impatto di oneri e svalutazioni e la plusvalenza realizzata mediante la cessione della partecipata spagnola Last Lap (5,8 milioni).Guardando all'andamento operativo, irispetto ai 475,5 milioni del primo semestre 2019. I ricavi pubblicitari sono pari a 121 milioni (197,9 milioni nel 2019) ed i ricavi editoriali a 164 milioni (199,8 milioni nel 2019).è pari a 7,1 milioni (84,1 milioni nel primo semestre 2019) impattato da oneri non ricorrenti per 4,2 milioni (negativi per 1,2 milioni al 30 giugno 2019). Il risultato operativo () è negativo per -16,8 milioni (+58,3 milioni relativo al primo semestre 2019).si attesta ae registra un decremento rispetto al 31 dicembre 2019 di 22,3 milioni, confermando il trend in continuo decremento iniziato a partire dall’esercizio 2016 con una riduzione complessiva rispetto al 30 giugno 2016 di 312,9 milioni.