Wall Street chiude in rosso con PIL e disoccupati

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che sconta l'impatto psicologico del deterioramento delle condizioni economiche: il crollo di un terzo PIL, peraltro atteso, ed il nuovo aumento dei disoccupati. Ilaccusa una flessione dello 0,85%; sulla stessa linea l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.246 punti. In frazionale progresso il(+0,49%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,25%.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,10%),(-1,96%) e(-1,84%).Tra i(+2,42%),(+1,21%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,84%.Affonda, con un ribasso del 4,14%.Crolla, con una flessione del 4,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,25%.(+15,22%),(+6,81%),(+5,33%) e(+4,91%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,00%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,12%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,01%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,70%.