Borsa di Tokyo chiude in forte rialzo. Più incerto resto Asia

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -i che, da un lato, hanno scontato la mancata approvazione delA e la risalita dei, dall'altro la lettura positiva del, balzato al top da 10 anni a questa parte.Forti guadagni per la, che ha beneficiato dei, con ilin rialzo del 2,28%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sei ribassi consecutivi cominciata il 22 del mese scorso; sulla stessa linea il Topix che ha guadagnato l'1,64%. Sulla parità(+0,12%).In deciso rialzo anche le borse cinesi, conche mette a segno un vantaggio dell'1,3% eche termina gli scambi in rialzo del 2,14%.Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi gli scambi, appare debole(-0,69%), assieme a(-1,4%),(-0,94%),(-2,57%) e(-1,02%).In discesa(-1,15%), mentre è incerta(-0,09%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,06%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 31 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 2,97%.