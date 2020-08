Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, beneficiando dei positivi dati dei PMI dell'Eurozona , che confermano la ripresa in atto nel Continente.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,37%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%, ma resta vicinissimo ai 2.000 dollari.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +156 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,03%.incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,17%, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,98%, e buona performance per, che cresce dell'1,16%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,59% a 19.204 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,75%.Decolla, con un importante progresso del 3,14%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,96%.Svettache segna un importante progresso del 2,65%.La peggiore si conferma, che prosegue le contrattazioni a -4,07%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,24%.Affonda, con un ribasso del 2,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,23%.del FTSE MidCap,(+8,53%),(+3,77%),(+3,38%) e(+2,81%).Le più forti vendite si registrano su, che prosegue le contrattazioni a -6,01%.Crolla, con una flessione del 4,93%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,83%.