Coronavirus, calano i contagi: 159 casi in 24 ore, 12 le vittime

(Teleborsa) -nelle ultime 24 ore in Italia dove si sono registrati, contro i 239 di ieri e ai 295 di due giorni fa.È il dato contenuto nel bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute: il totale di attualmente positivi è di 248.229.In aumento il numero delle vittime nelle ultime 24 ore: nella giornata odierna si sono avuti, contro gli 8 di ieri e i 5 di due giorni prima. Il totale delle vittime da coronavirus in Italia sale a 35.166.Un caso in meno per i ricoveri in terapia intensiva che scendono a 41, mentre aumentano i ricoverati con sintomi (+26 per un totale di 734) e i pazienti in isolamento domiciliare (+7 per un totale di 11.699). I tamponi effettuati sono stati 24.036 per un totale di 6.940.801 tamponi effettuati: 4.131.535 i casi testati.Il ministero della Salute ha anche reso noto i primi dati dell'condotti in collaborazione con Istat, da cui si evince che sono un milione 482 mila le persone, il 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il SarsCov2.Il dato dimostra che lerispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l'identificazione del Rna virale.