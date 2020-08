Culti Milano, costituisce JV per sviluppop mercati cinesi

Culti Milano

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato AIM e specializzata nella produzione e distribuzione di profumi e personal care, ha firmato l’accordo per la costituzione di una, società che da più di vent’anni distribuisce marchi di profumi, cosmetica internazionali diLa nuova società, denominata, avrà come azionisti Culti Milano per il 60% e Vitel International Hong Kong per il restante 40%. Avrà sede ad Hong Kong e controllerà al 100% una subsidiary cinese, con base a Shanghai. Culti Milano apporteràche serviranno alla costituzione societaria e allo sviluppo commerciale iniziale. Il closing dell’operazione è previsto entro la prima decade di settembre 2020.Culti Milano Asia avrà l’obiettivo di potenziare e consolidare il mercato cinese, creando i presupposti per una crescita organica e strutturata sul mercato.