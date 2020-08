Europa e Piazza Affari in rally

S&P-500

(Teleborsa) -complici una serie di dati macro favorevoli, in particolare i PMI della Zona Euro l'ISM manifatturiero . A Wall Street intanto prevalgono gli acquisti sull'Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,24%. Lieve calo dell', che scende a 1.970,8 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,09%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +153 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,00%.exploit di, che mostra un rialzo del 2,71%, su di giri(+2,29%), e acquisti a piene mani su, che vanta un incremento dell'1,93%.Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,51%, spezzando la serie negativa iniziata il 22 del mese scorso; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,44%.In rialzo il(+0,81%); come pure, in netto miglioramento il(+2,09%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+4,67%),(+3,93%) e(+3,68%).Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,72%) e(-0,41%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 4,94%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 4,81%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 4,74%.Decolla, con un importante progresso del 4,67%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -4,25%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,31%),(+5,28%),(+4,56%) e(+3,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,75%.Affonda, con un ribasso del 3,64%.Crolla, con una flessione del 3,47%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,36%.