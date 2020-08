In rosso il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-1,36%), doValue si muove verso il basso

comparto dei servizi finanziari in Italia

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Ftse MidCap

doValue

Anima Holding

Mutuionline

Ftse SmallCap

Banca Sistema

Equita Group

Banca Intermobiliare

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore delIlha aperto a quota 80.660,2 in calo dell'1,36%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 481, in prossimità della chiusura di ieri.Tra le azioni del, in forte ribasso, che mostra un disastroso -6%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Tra le azioni del, a picco, che presenta un pessimo -2,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,82%.