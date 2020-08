L'indice delle aziende sanitarie in territorio positivo (+1,35%)

comparto sanitario italiano

(Teleborsa) - Scambi in positivo per ilche segue l'intonazione cautamente positiva evidenziata dalIlha aperto a 254.233,4 in crescita dell'1,35%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue all'insegna della cautela a 850, dopo aver avviato la seduta a 846.Tra ledi Piazza Affari dell'indice sanitario, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.In luce, con un ampio progresso dell'1,28%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,04%.