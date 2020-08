Trasporti, De Micheli: "Mercoledì non prevista firma memorandum per ASPI"

Atlantia

(Teleborsa) -per la cessione delle quote di, ma una riunione per definire aspetti tecnici, alla luce della complessità degli aspetti giuridici. A darne notizia è stata la Ministra dei Trasporti,intervenuta su Rai Tre al programma Agorà."Noi mercoledì definiremo gli aspetti tecnici. La firma non credo che sarà mercoledì – ha spiegato la Ministra – Credo che l'impianto che stiamo definendo in questi giorni, con unache è importante, vada nella direzione richiesta dalledelle vittime". La misura, ha messo in evidenza la Ministra, va nella direzione "di recuperare tante e tante risorse per"."Questo è il nostro obiettivo e queste risorse le metterà il concessionario Autostrade per l'Italia" ha ribadito la De Micheli, confermando che lo Stato vuole approntare misure che garantiscano unaLa Ministra dei Trasporti è poi intervenuta sullae sullediall'interno dei treni che hanno fatto discutere molto negli ultimi giorni. "Il sistema dei trasporti italiano è in assoluto i", ha dichiarato De Micheli e ha definito "inventati" i retroscena sulla vicenda, spiegando che quando sono uscite le linee previste dal Dpcm di luglio il quadro epidemiologico era mutato "con qualche contagio in più e quindi è stato deciso un approfondimento sul sistema di filtraggio dei treni che per quanto riguarda gli aerei era già stato certificato a livello europeo". "Questo – ha puntualizzato la Ministra – è il motivo per cui si può viaggiare in aereo in maniera differente".De Micheli ha infine annunciato che il Ministero dei Trasporti presenterà domani al Comitato tecnico scientifico le sueper il sistema deiin vista delladelle: "Dobbiamo dare indicazioni in modo che si possano preparare in vista di settembre per consentire a tutti di continuare a viaggiare sicuri".