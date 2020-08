Coronavirus, 18 milioni di casi nel mondo: 689mila i morti

(Teleborsa) - Lanon accenna a diminuire e anzi fa registrare un', con oltre un milione di nuovi contagi negli ultimi 4 giorni, per un: 689.347 i decessi complessivi.: USA, Centro e Sud America e Caraibi totalizzano oltre la metà dei casi globali, almeno secondo il bilancio della Johns Hopkins University.Glirimangono il Paese più colpito con 4,667 mln di casi e 154.860 decessi; seguono(2,733 mln di contagi e 94.104 decessi) e I(1,803 mln di contagi e 38.135 morti).Particolarmenteche ha visto altri 47.508 contagi in 24 ore con 515 decessi. Deborah Birx, il medico che guida la task force istituita dalla Casa Bianca, ha detto chiaramente che il Paese è entrato in una "nuova fase" che vede la diffusione del virus nelle aree rurali e urbane, registrando un'impennata anche in zone isolate che si ritenevano più al sicuro vista la lontananza dai grandi centri urbani.dove si sono registrati 5.394 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, portando a 856.264 il totale dei contagi nel Paese: 79 i morti giornalieri per un totale di 14.207 decessi dall'inizio dell'epidemia, secondo il centro operativo nazionale coronavirus.