Francoforte: seduta molto difficile per ElringKlinger

produttore tedesco di parti di ricambio per auto

MDAX

ElringKlinger

ElringKlinger

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso il, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,00% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Il grafico a breve dimostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 5,593 Euro e supporto stimato a quota 5,283. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 5,903.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)