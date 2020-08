Analisi Tecnica: BTP Future del 4/08/2020

(Teleborsa) - Chiusura del 4 agosto

Seduta in frazionale rialzo per il Future sul principale titolo di Stato Italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 147,61.

Tecnicamente, il Future sul BTP è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 147,83, mentre il supporto più immediato si intravede a 147,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 148,49.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)