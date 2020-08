doValue, semestre in rosso per ammortamenti ma cresce portafoglio

doValue

(Teleborsa) -chiude il primo semestre con undi periodo attribuibile agli azionisti della Capogruppo, esclusi oneri non ricorrenti,rispetto al risultato positivo di 26,6 milioni nel primo semestre 2019. Un risultato che scontadi asset immateriali, a seguito dell’acquisizione di Altamira Asset Management.lordi sono ina 164,8 milioni rispetto ai 112,2 milioni precedenti, mentreesclusi gli elementi non ricorrenti è pari a, rispetto ai 39,1 milioni del 2019 (-10%).Laè negativa pered in aumento rispetto a fine 2019 quando era negativa per 236,5 milioni,per effetto di acquisizioni.A fine giugno 2020 il(GBV) nei 5 mercati in cui opera - Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Cipro - era pari a, in aumento rispetto ai 131,5 miliardi registrati a fine 2019 e agli 80,6 miliardi a fine giugno 2019. Un portafoglio che non include due nuovi contratti aggiudicati dal Gruppo nella prima metà del 2020 e non ancora in gestione: un portafoglio di NPL originato in Grecia: una nuova cartolarizzazione GACS di Iccrea Banca. Includendo questi contratti, il portafoglio in gestione al 30 giugno 2020 sarebbe pari a circa 166 miliardi.