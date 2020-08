INPS, per misure Covid-19 stimata spesa di 19,6 miliardi

(Teleborsa) - La spesa per finanziare le misure necessarie a contrastare la crisi economica innescata dalal 3 agosto, è pari aper un totale diQueste le stime diffuse dallNel dettaglio – comunica l'istituto – lesuperano i 2,3 miliardi per 3,1 milioni di beneficiari a pagamento diretto e più di 2,7 milioni di beneficiari stimati per pagamento a conguaglio, in totale quindi circa 5,8 milioni. Complessivamente oltre 7,6 milioni di prestazioni Cig sono state pagate dell'Inps mentre 5,3 milioni sono state anticipate dalle aziende.Più di 4 milioni di persone hanno, invece, beneficiato delLe domande disono più di 260mila mentre quelle per ilsuperano le 570mila. Ilè stato oggetto di 660mila richieste.hanno, intanto, raggiunto 1,3 milioni di nuclei familiari.