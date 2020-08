Lieve ribasso per il comparto tecnologico a Milano (-0,69%), giornata da dimenticare per Fullsix

indice delle società High Tech italiane

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

Fullsix

TAS

Eems

(Teleborsa) - L'si è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha terminato gli scambi a quota 92.747,1, con un decremento di 640,6 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 673, dopo aver avviato la seduta a 671.Nel, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,17%.Tra ledi Piazza Affari, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,7%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,25%.Lieve ribasso per, che chiude in flessione dello 0,81%.