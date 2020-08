Rialzo controllato per le Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, in una giornata nel complesso positiva, favorita dai risultati presentati da alcune Blue Chips e dai dati dei PMI dei servizi dell'Eurozona L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,19. Nuovo record storico per l'continua la sessione in rialzo a 2.042,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,48%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +148 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,97%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,47%, buona performance per, che cresce dell'1,14%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,90%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,64% a 19.740 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.573 punti. In rialzo il(+0,78%); sulla stessa linea, sale il(+1,03%).Buona la performance a Milano dei comparti(+4,45%),(+3,51%) e(+2,14%). In fondo alla classifica i comparti(-1,19%),(-0,69%) e(-0,59%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+6,02%).Ottima performance per, che registra un progresso del 5,16%.Exploit di, che mostra un rialzo del 4,48%.Su di giri(+3,99%).Fra i peggiori, che continua la seduta con -1,87%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,19%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,17%.del FTSE MidCap,(+15,72%),(+9,15%),(+5,80%) e(+5,21%).In rosso, che continua la seduta con -4,67%.Crolla, con una flessione del 3,19%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,05%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%.