Sotto la parità il comparto sanitario italiano (-0,46%)

(Teleborsa) - L'sta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre ilè senza direzione.Ilha esordito a quota 250.142, e tratta ora a 248.832,5, con un ribasso di 1.162,4 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 847, dopo aver iniziato gli scambi a 850.Tra ledi Piazza Affari del comparto sanitario, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,25%.Tra leitaliane, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dello 0,85%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che mostra un decremento dell'1,20%.