Wall Street chiude positiva

(Teleborsa) - Lieve aumento in chiusura per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,62%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.307 punti. In moderato rialzo il(+0,38%); come pure, leggermente positivo l'(+0,32%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,46%),(+1,36%) e(+1,33%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,45%) e(-0,44%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,04%),(+2,90%),(+2,54%) e(+1,98%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,50%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,03%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,03%.Tra i(+5,08%),(+3,52%),(+3,44%) e(+3,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,36%.