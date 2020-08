Porti, Musolino commissario straordinario AdSP Mare Adriatico Settentrionale

(Teleborsa) - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasportiha nominatoo Commissario straordinario dell’settentrionale per assicurare la regolare prosecuzione dell’attività dell’ente.Il decreto di nomina dispone contestualmente lodella stessa Autorità, come previsto dalla legge n. 84 del 1994, per la mancata approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario 2019 entro il termine previsto.