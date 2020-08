Andamento negativo per il comparto media dell'Italia (-1,40%)

indice media italiano

indice del settore Media europeo

settore Entertainment & Media

indice EURO STOXX Media

mid-cap

Mediaset

Cairo Communication

Class Editori

Giglio Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 8.200,7, in diminuzione dell'1,40%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 191, dopo che ha esordito a 192.Tra leitaliane, in forte ribasso, che mostra un disastroso -3,29%.Tra ledi Piazza Affari, a picco, che presenta un pessimo -2,44%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.