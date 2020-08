Azzolina: "Assumeremo oltre 84mila insegnanti precari"

(Teleborsa) - ". Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo. Ci saranno poi. Una bella notizia per la scuola".Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione,nel corso della trasmissione "In Onda" su la 7, aggiungendo di aver avuto l'ok dal Mef."I docenti - ha precisato la ministra - saranno assunti per metà attraverso le Graduatorie a esaurimento e per metà attraverso le graduatorie dei vecchi concorsi. Entro la prima settimana di ottobre partiranno i nuovi concorsi".Altri 40.000 docenti saranno assunti da settembre a luglio (più di diecimila bidelli), ma in caso di lockdown saranno licenziati senza alcuna indennità", ha ricordato, specificando che si tratta dei "". "Se torna il lockdown dovremo far tornare gli studenti in didattica a distanza ai loro insegnanti".La ministra ha anche ricordato, a fronte dell'iscrizione alle Graduatorie per le supplenze che ad ora sono state presentate 725 mila domande: "Sono precari che chiedono di fare le supplenze a scuola".In merito alle accuse di un sistema informatico spesso bloccato, la ministra ha assicurato che "la piattaforma sta funzionando perfettamente, entro l'inizio di settembre avremo perfezionato la graduatoria e saremo pronti a mandare i precari in cattedra".