Borse asiatiche in rosso. Borsa Tokyo chiude in calo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che si sono mosse nervosamente sullee sulla risalita dei, che hanno controbilanciato l'effetto positivo dispetto di alcuni dati macroeconomici pubblicati negli ultimi giorni.Lachiude in rosso, riportando suluna flessione dello 0,39%, mentre ha tenuto meglio il Topix con una limatura dello 0,04%. In tenuta(+0,39%).Borse cinesi più sacrificate, conche perde lo 0,78% e la piazza diche è scivolata dell'1,24%. Perdite contenute per(-0,66%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta, in forte calo(-1,73%), seguita da(-0,71%),(-1,06%),(-0,63%) e(-0,23%).Poco sotto la parità(-0,26%), a braccetto con(-0,57%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,27%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,29%.Il rendimento dell'è pari allo 0,02%, mentre il rendimento delscambia al 2,98%.