Carige cede lo 0,07% del capitale di banda d'Italia

Carige

(Teleborsa) - Bancaha cedutoa Banca Popolare di Verona, per un valore nominale di, ad un prezzo dicoincidente con il costo storico.Le quote rappresentano lodell'Istituto di via Nazionale. Carige d10.295 quote, pari aldel capitale Bankitalia.Carige ha anche annunciato di oggi, 7 agosto 2020, come previsto dagli accordi siglati in precedenza, sarà aperta una- Credito Cooperativo Italiano (CCB) edi tutela dei depositi (FITD) per l'eventuale esercizio da parte di Cassa Centrale Banca di opzioni call aventi ad oggetto le azioni detenute dal Fondo interbancario e dallo Schema volontario di intervento (SVI) nel periodo compreso fra il 1° luglio 2020 ed l 31 dicembre 2021