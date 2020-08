Seduta moderatamente positiva in Piazza Affari

FTSE MIB

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee. Stabile sulla piazza di New York l'L'è in calo (-0,77%) e si attesta su 1,179. Crollo dell'(-1,54%), che ha toccato 2.031,3 dollari l'oncia. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-1,55%), che ha toccato 41,3 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +143 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,66%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,21%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 21.356 punti.Sulla parità il(+0,1%); guadagni frazionali per il(+0,47%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,42%),(+1,12%) e(+0,98%).Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-1,32%),(-1,17%) e(-1,11%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,94%),(+2,72%),(+2,54%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,47%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,85%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.del FTSE MidCap,(+4,19%),(+2,94%),(+2,76%) e(+2,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,49%.In apnea, che arretra del 3,35%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,10%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,50%.