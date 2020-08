Wall Street chiude in rialzo sostenuta da dati disoccupati

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, che compensa le preocucpazioni generate dal dilagare dei contagi di Covid-19 con il dato sui disoccupati, scesi più del previsto nell'ultima settimana. Iltermina a 27.387 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'si porta a 3.349 punti. In denaro il(+1,27%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+1,03%).(+2,45%),(+1,46%) e(+0,52%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,71%),(-0,57%) e(-0,43%).Al top tra i(+3,49%),(+2,53%),(+1,94%) e(+1,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,19%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,71%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.(+7,42%),(+6,49%),(+4,47%) e(+3,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,12%.In apnea, che arretra del 4,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,84%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,79%.