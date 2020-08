Dpcm agosto, via libera a fiere e crociere ma restano chiusi stadi e discoteche

(Teleborsa) - Il Premier Giuseppe Conte ha pubblicato il, che regolerà la fase di passaggio dell'estate, prima di rivalutare la situazione dell'emergenza coronavirus a settembre, in vista della riapertura di scuole ed uffici. Il decreto entra i, con scadenza fissataLe nuove linee guida dettate dal governo confermano l'obbligo dial chiuso, ilinterpersonale di almeno un metro econ temperatura superiore a 37,5°.Fra le novità di questo Dpcm, l’attesissimo via libera a partire da settembre per, un settore che muove un giro d'affari importante e che in autunno deve necessariamente ripartire.Si anche alle, ma con rigorosi protocolli d'imbarco, fra cui una visita medica, un questionario e la possibilità che le situazioni "incerte" vengano valutate da una commissione ad hoc.Possono riaprire anche, ma non il bagno turco, con contingentamento degli accessi, applicazione delle norme per il distanziamento di almeno due metri al chiuso e disinfezione continua dei locali.al chiuso, che dovranno ancora attendere, essendo luoghi tipicamente off limits per quanto concerne il distanziamento e le basilari misure di prevenzione., ma il Decretola partecipazione agli, con un tetto di 1.000 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Consentite anche le, tipo gli internazionali di tennis, ma sono prescritte per gli atleti provenienti dall'estero una breve quarantena ed il tampone faringeo (negativo).