Borse asiatiche incerte con Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -a causa del persistere di, in vista della riapertura dei colloqui sul commercio a partire da Ferragosto. A sostenere i listini dell'Estremo Oriente ci pensa però il dato dell', che ha registrato un'accelerazione compatibile con la ripresa economica dell'economia del Dragone.Laè rimasta, mentre la piazza diha vissuto una giornata brillante, con un rialzo dell'1,47%.Bene le borse cinesi, conche avanza dell'1,26% eche fa un passo in avanti dello 0,79%, portandosi a 13.649 punti. Stessa impostazione per(+0,51%).Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi la seduta, appare debole(-0,18%), assieme a(-0,57%). Tengono meglio(+0,31%) e(+0,04%).Buona la prestazione di(+1%); ottima la prestazione di(+1,66%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,1%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,04%.Il rendimento dell'tratta allo 0,01%, mentre il rendimento delè pari al 3,00%.