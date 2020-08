Eurizon, patrimonio gestito 1° semestre cresce a 328 miliardi di euro

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società di asset management del Gruppo, ha chiuso il primo semestre con un, in crescita del 5% rispetto al primo trimestre 2020 e del 4% rispetto al 30 giugno 2019, eddi euro.(compreso l’utile di pertinenza di terzi) si attesta adi euro e il. Confermati gli elevati livelli di efficienza con un cost/income ratio del 20%.Ladel secondo trimestre è d, che riduce il saldo negato da inizio anno a -1,4 miliardi (-3,8 miliardi alla fine del primo trimestre). Molto bene i, che hanno registrato flussi netti in entrata per 3,2 miliardi. Particolarmente positivo l’apporto deicon 2,2 miliardi, seguiti dai fondie da quelli, rispettivamente con 830 milioni e 695 milioni di raccolta."Abbiamo proseguito sul percorso del rafforzamento del brand di Eurizon all’estero oltre al consolidamento della posizione in Italia, fruttodi un incessante lavoro di cooperazione con la rete del Gruppo Intesa Sanpaolo, le reti terze e i clienti istituzionali", ha spiegato l'Ad, aggiungendo "avvalendoci delle numerose eccellenze gestionali che caratterizzano la nostra struttura manteniamo alta l’attenzione sull’innovazione di prodotto per offrire nuove soluzioni in risposta alle esigenze della clientela e del contesto in continua evoluzione".Eurizon prosegue il, in particolare dell’area asiatica, dove la cinese(partecipata al 49%) registra da inizio anno una raccolta di oltre 10 miliardi di euro e una crescita del 16% del patrimonio che supera i 95 miliardi di euro. Con una quota del mercato cinese di circa il 3%, Penghua si posiziona tra i primi 10 operatori locali e fa di Eurizon l’unica società italiana tra i primi 25 asset manager esteri nel paese asiatico. Nel mese di giugno è stata anche potenziata la struttura organizzativa della controllata di Hong Kong, Eurizon Capital (HK) Limited.In termini di innovazione di prodotto è stata avviata la commercializzazione di: la nuova gamma dedicata ai clienti della Divisone Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, composta da 12 fondi comuni di investimento lussemburghesi.Eurizon conferma poi il suo impegno negli investimenti acon nuove iniziative, attualmente in fase di sviluppo, rispondenti alle caratteristiche dei PIR alternativi, e mantiene la, secondo gli ultimi dati di Assogestioni, con un patrimonio di 8,2 miliardi di euro ed una quota di mercato del 27%.