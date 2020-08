Il comparto dei servizi finanziari in Italia dà qualche segnale positivo (+0,63%), seduta effervescente per Banca Sistema

settore servizi per la finanza a Piazza Affari

comparto servizi per la finanza europeo

FTSE Italia Financial Services

indice EURO STOXX Financial Services

Banca Mediolanum

mid-cap

Anima Holding

doValue

Dea Capital

Ftse SmallCap

Banca Sistema

Dea Capital

(Teleborsa) - Partenza moderatamente positiva per il, che si muove poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del, che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 83.203,5, in recupero dello 0,63%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'viaggia a 487 senza sensibili variazioni.Tra ledi Piazza Affari del comparto servizi finanziari, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,78% sui valori precedenti.Tra leitaliane, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,97%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,91%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,70%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,26%.avanza dello 0,70%.