Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance, grazie all'andamento sostenuto dei titoli bancari. In un clima pre festivo, le borse si sono mosse con l'indice ZEW ed il mercato USA, che prosegue gli scambia al rialzo.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,177. Giornata da dimenticare per l', che scambia a 1.941,9 dollari l'oncia, ritracciando del 4,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,72%), raggiunge 42,24 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,68% a quota +142 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,94%.brilla, con un forte incremento (+2,04%), ottima performance per, che registra un progresso dell'1,71%, e exploit di, che mostra un rialzo del 2,41%.A Milano, scambia in deciso rialzo il(+2,84%), che raggiunge i 20.209 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 22.061 punti.Sale il(+1,37%); con analoga direzione, in frazionale progresso il(+0,46%).Buona la performance a Milano dei comparti(+5,82%),(+3,89%) e(+3,48%).di Piazza Affari, su di giri(+6,92%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 6,23%.Effervescente, con un progresso del 6,08%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,92%.del FTSE MidCap,(+9,30%),(+7,70%),(+5,83%) e(+5,69%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,39%.Affonda, con un ribasso del 2,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,52%.scende dell'1,42%.