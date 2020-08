Indel B prosegue l'acquisto di azioni proprie

Indel B

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato il 4 giugno 2020 ed avviato il 6 luglio 2020 sino ad un massimo di 200.000 azioni ordinarie, ha comunicato di aver, tra il 5 e il 7 agosto 2020, complessive, corrispondenti allo 0,009% del numero complessivo di azioni ordinarie, al prezzo medio ponderato di 15,4950 euro per un controvalore titoli complessivo pari a 8.413,80 euro.A seguito delle suddette operazioni, la società a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il mobile e mobile living detiene 104.483 azioni proprie.In Borsa, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,97%.