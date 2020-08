Borsa Milano chiude sugli scudi. Bene anche le altre borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che mostra una performance brillante assieme alla Borsa di Londra. Gli acquisti oggi sono stati favoriti da unsull'azionario mondiale, compresa, che in queste ore sta accelerando al rialzo.Si scommette sull'effetto positivo del nuovoA, mentre scivolanole ansie legate ad una seconda ondata della pandemia diLieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,65%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,90%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,96%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,86%, effervescente, con un progresso del 2,04%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,90%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,13%, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 22.295 punti. Leggermente positivo il(+0,23%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,31%).In luce sul listino milanese i comparti(+2,29%),(+1,89%) e(+1,84%). In fondo alla classifica il comparto, che riporta una flessione di -0,42%.Tra idi Milano, in evidenza(+3,64%),(+2,69%),(+2,67%) e(+2,46%).Dal lato opposto, che chiude le contrattazioni a -2,06%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,80%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,86%),(+4,17%),(+3,48%) e(+2,59%).La peggiore è, che perde il 4,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,54%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,70%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,54%.