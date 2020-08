Il settore automotive dell'Italia marcia in positivo (+1,06%)

comparto italiano auto e ricambi

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE MIB

Ferrari

listino milanese

Piaggio

small-cap

Landi Renzo

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 203.931 con un incremento di 2.154,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 406, dopo aver avviato la seduta a 403.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,73%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,86%.Tra ledi Milano, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,90%.