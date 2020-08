Wall Street si sgonfia sul finale e chiude debole

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni industriali

utilities

informatica

telecomunicazioni

JP Morgan

American Express

Walt Disney

3M

Apple

Walgreens Boots Alliance

Microsoft

Intel

Wynn Resorts

Tripadvisor

Discovery

Discovery

Bed Bath & Beyond

Moderna

Activision Blizzard

Electronic Arts

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, dopo che il mercato americano ha siglato nuovi record sul S&P 500. A preoccupare gli investitori è l'andamento dei contagi di Covid-19 e l'emergere di incertezze sul nuovo paccheto di aiuti che il Congresso USA sta vagliando. Ilcosì archivia la seduta con un leggero calo dello 0,38%; chiude in retromarcia l', che scivola a 3.334 punti. In netto peggioramento il(-1,89%); come pure, in rosso l'(-0,95%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,30%) e(+0,53%). Nel listino, i settori(-2,13%),(-1,78%) e(-1,30%) sono stati tra i più venduti.Al top tra i(+3,18%),(+1,64%),(+1,34%) e(+1,23%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,97%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,33%.Affonda, con un ribasso del 2,33%.Crolla, con una flessione del 2,07%.Tra i(+8,36%),(+4,58%),(+3,91%) e(+3,21%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,24%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,82%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,55%.