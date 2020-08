(Teleborsa) -in attesa della partenza di Wall Street, a dispetto dei positivi dati macroeconomici pubblicati: sussidi alla disoccupazione caduti per la prima volta sotto il milione da marzo e prezzi import-export che rallentano meno della attese.Il contratto sulcede lo 0,15% a 27.825 punti, mentre quello sullocede lo 0,06% a 3.368 punti. In controtendenza il Future sulche sale dello 0,54% a 11.185 punti.