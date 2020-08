Il comparto immobiliare italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,64%), corre Risanamento

indice delle società immobiliari in Italia

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

Ftse SmallCap

Risanamento

CIA

Restart

(Teleborsa) - Tentennante l'che si muove con un piccolo rialzo, mostrando qualche spunto in più rispetto all'andatura incolore dell'Ilha aperto a 8.286,4, in vantaggio dello 0,64 rispetto ai valori precedenti, mentre l'resta inchiodato a 368.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 9,82% sui valori precedenti.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,55%.avanza dell'1,74%.