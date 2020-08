In forte rialzo la Borsa di Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una giornata a due velocità, nonostante il rally messo a segno da Wall Street, in scia ai recenti dati macro che sembrano confermare la ripresa dell'economia USA.Molto bene, con ilin rialzo dell'1,78% ed il Topix che guadagna l'1,11%. Più cauta la piazza diche si sgonfia sul finale e chiude in rosso (-0,29%).Prudenti le borse cinesi, conche si muove sulla parità (+0,0%) assieme a(+0,11%). Bene, che ha portato a casa un vantaggio dello 0,73%.Nel complesso fanno bene le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, ad eccezione diche lima lo 0,20%, mentresegna un +0,10%,+0,85%,+1,32% e+1,36%.Un quasi nulla di fatto per(-0,03%), mentre viaggia sotto la parità, che mostra un calo dello 0,53%.Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,07%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,33%. Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,23%.Il rendimento dell'tratta allo 0,04%, mentre il rendimento delè pari al 2,97%.