Istat, il 77,5% delle imprese ha fatto investimenti digitali

(Teleborsa) - Tra il 2016 e il 2018 più di tre quarti delle imprese con almeno 10 addetti (77,5%) ha investito, o comunque utilizzato,. È quanto emerge dal Censimento permanente Istat su "Digitalizzazione e tecnologia nelle imprese italiane" e che fa riferimento alle 11 tecnologie individuate nel questionario come fattori chiave diL’utilizzo congiunto di tali tecnologie – in particolare, di una combinazione tra– viene quindi proposto come indicatore sperimentale diSecondo quanto si legge nel rapporto, la maggior parte delle imprese utilizza un numero limitato di tecnologie, dando priorità agli(soluzioni cloud, connettività in fibra ottica o in mobilità, software gestionali e, necessariamente, cyber-security) e lasciando eventualmente a una fase successiva l’adozione di tecnologie applicative.Sinora, il grado di “” delle imprese è stato misurato essenzialmente in termini di(accesso alla banda larga, numero di apparecchiature acquistate od utilizzate, ecc.) con il rischio che una rapida diffusione della capacità tecnica di utilizzo di strumenti digitali potesse dare l’impressione di una maturità digitale che, in realtà, esisteva solo potenzialmente.L’utilizzo di infrastrutture digitali giunge a saturazione già tra le imprese meno digitalizzate (quelle con investimenti “soltanto” in 4 o 5 tecnologie), solo molto più lentamente si diffondono applicazioni più complesse e con maggiore impatto sui processi aziendali: appena il 16,6% delle imprese ha adottato almeno una tecnologia tra, realtà aumentata o virtuale, analisi dei Big Data, automazione avanzata, simulazione e stampa 3D.Ilnell’adozione di tecnologie digitali, rileva il censimento, è assai marcato. Ha effettuato investimenti digitali il 73,2% delle imprese con 10-19 addetti e il 97,1% di quelle con oltre 500 addetti. Meno significative sono le differenze territoriali: si passa dal 73,3% nel Mezzogiorno al 79,6% nel Nord-est.A livelloemerge invece il ruolo trainante dei servizi: le(94,2%), la ricerca e sviluppo, l’informatica, le attività ausiliarie della, l’e lehanno percentuali di imprese che investono in tecnologie digitali superiori al 90%. Il primo settore manifatturiero per investimenti digitali è la(94,1%), seguita a distanza dalla chimica (86,6%).