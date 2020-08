Pioggia di acquisti a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

sanitario

beni di consumo secondari

Apple

Microsoft

Home Depot

Merck & Co

Boeing

American Express

Travelers Company

JP Morgan

Tesla Motors

Qualcomm

Nvidia

Tripadvisor

Discovery

Wynn Resorts

Mylan

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un ampio guadagno, in un clima decisamente positivo a dispetto del dilagare dei contagi di Covid-19 e dell'impasse del pacchetto di aiuti in discussione al Congresso. Acquisti diffusi sui titoli tecnologici che tornano al centro della scena.Ilchiude in vantaggio dell'1,05%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dell'1,40%. Balza in alto il(+2,59%); come pure, su di giri l'(+1,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,31%),(+1,72%) e(+1,67%).Tra i(+3,32%),(+2,86%),(+2,40%) e(+2,26%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Al top tra i, si posizionano(+13,12%), dopo aver annunciato che effettuerà un altro frazionamento azionario per rendere le azioni più alla portata.Brillanti anche(+6,40%),(+5,44%) e(+3,98%).Seduta drammatica per, che crolla del 2,94%.Sensibili perdite per, in calo del 2,82%.In apnea, che arretra del 2,76%.