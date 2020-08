Vendite a Piazza Affari. Immobile il resto dell'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banco BPM

Unipol

Atlantia

Pirelli

Terna

Amplifon

Snam

Enel

Banca Popolare di Sondrio

Illimity Bank

Sanlorenzo

Tinexta

B.F

Italmobiliare

Datalogic

Mutuionline

(Teleborsa) -, proseguendo gli scambi sulla parità, mentre fa peggio Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso. Dopo il rally della vigilia restano le incertezze sull'andamento della pandemia e dell'economia.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,184. Risale l', che mostra un aumento dello 0,98%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,35%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +140 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%, e poco mosso, che mostra un -0,16%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,21% suldi Milano, troviamo(+2,85%),(+1,32%),(+1,14%) e(+1,09%).La peggiore è, che cede l'1,20%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,01%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,96%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,89%.del FTSE MidCap,(+2,58%),(+1,77%),(+1,35%) e(+1,26%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,48%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,14%.