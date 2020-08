Covid-19, corsa ai vaccini: UE sigla accordo con Astrazeneca e Londra con J&J

Astrazeneca

(Teleborsa) -. Ad alimentare la competizione internazionale ha contribuito la seconda ondata di contagi , che sta investendo l'Europa, ed anche l'annuncio che la Russia sta già sperimentando il suo vaccino.Laha annunciato di aver raggiunto uncon la casa farmaceutica britannicaper l’acquisto di almeno, più un'opzione per l'acquisto didi dosi. L'accordo segue quelli analoghi siglati con"L'accordo di oggi è la pietra angolare nell'attuazione della strategia sui vaccini della Commissione europea. Questa strategia ci consentirà di fornire futuri vaccini agli europei e ai nostri partner in altre parti del mondo", ha spiegato la presidente della Commissione european., Commissaria per la Salute, ha aggiunto "dopo settimane di negoziati, abbiamo il primo accordo di acquisto anticipato dell'UE per un candidato vaccino". "Continueremo a lavorare instancabilmente - ha assicurato - per portare più candidati in un ampio portafoglio di vaccini dell'UE".Se l'UE ha stipulato più contratti possibili, ilnon è rimasto a guardare ed ha annunciato oggi un accordo con le compagnie americane, per l'acquisto di potenziali vaccini contro il Covid-19. Londra così ha portato a sei il numero totale di accordi siglato per assicurarsi il vaccino in misura rapida e sufficiente.Johnson & Johnson si è impegnata tramite la divisione, a fornire al Regno Unitodel candidato vaccino, scopo di lucro e da usare in caso di emergenza pandemica. C'è anche una opzione per l'acquisto didi dosi.