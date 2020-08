Tokyo chiude in stand-by. Borse asiatiche in modesto recupero

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, a dispetto dell'ennesima chiusura debole di Wall Street, mentre arrivano una serie di dati negativi da Pechino.Contrastata la, dove ilporta a casa un modesto vantaggio (+0,17%) ed il Topix lima lo 0,06%. In forte calo(-1,23%)., a dispetto di una serie di dati macro in chiaroscuro sale dello 0,65% efa un piccolo salto in avanti dello 0,68%. Più cauta(+0,25%).A due velocità procedono le piazze che chiuderanno più tardi la seduta, conin buon rialzo (+0,44%),(+0,04%) e(-0,02%) sulla parità, mentre perdono terreno(-0,69%) e(-0,82%().In moderato rialzo(+0,33%); con analoga direzione(+0,61%).Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,07%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%.Il rendimento dell'è pari allo 0,04%, mentre il rendimento delscambia al 3,00%.